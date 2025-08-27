Operação desarticula quadrilha e prende sete suspeitos de tráfico internacional em MG

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de sete pessoas envolvidas no tráfico internacional de drogas em Minas Gerais. Um dos suspeitos, encontrado no bairro Providência, na região Norte de Belo Horizonte, é acusado de ser o responsável financeiro do grupo. A operação mobilizou 100 policiais e ocorreu em seis cidades mineiras: Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Ibirité, Santa Luzia, Juiz de Fora e Pirapora. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão, e houve bloqueio de seis contas bancárias dos investigados. A ação começou a partir da prisão de uma mulher que transportava pasta base de cocaína, iniciando a investigação em setembro do ano passado.



