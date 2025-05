Operação investiga influenciadores suspeitos de praticarem manobras perigosas em BH

As polícias civil e militar investigam influenciadores que realizam manobras perigosas nas avenidas de Belo Horizonte. A prática é considerada crime pelo Código de Trânsito Brasileiro. Um vídeo recente na Avenida Raja Gabaglia, na região Oeste da capital mineira, mostra um carro realizando uma manobra arriscada próximo a outros veículos parados. Em outro incidente, três carros de luxo estariam envolvidos em um racha que resultou em um acidente grave. O setor de inteligência da polícia monitora essas práticas ilegais e recebe denúncias da população pelo 190 e 181. A pena para essas ações pode incluir prisão de até três anos, multas e perda do direito de dirigir. Além disso, condutores, incluindo menores de idade, podem ser responsabilizados por danos causados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!