Paciente com psoríase espera há meses por medicamento de R$20 mil na Farmácia de Minas

Uma paciente com psoríase, doença que atinge a pele e também as articulações, precisa de um medicamento que custa R$20 mil. A espera pela dose do remédio na Farmácia de Minas já dura dois meses. Além das manchas e das escamas pelo corpo, a paciente não consegue trabalhar e nem fazer atividades simples do dia a dia sem o tratamento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 3% da população do mundo tem psoríase. São 125 milhões de pessoas, sendo 5 milhões somente no Brasil. A doença é causada por fatores genéticos, ambientais e emocionais.