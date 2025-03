Paciente é preso após causar tumulto e danificar hospital em Ituiutaba (MG)

Um paciente foi preso após causar um grande tumulto no pronto-socorro do Hospital São José, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, á 671Km de BH. O homem, que chegou à unidade com um ferimento provocado por faca, foi atendido pela equipe médica, mas acabou mudando de comportamento durante o atendimento.



A confusão se intensificou quando o paciente danificou a estrutura do hospital e provocou um princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para controlar a situação.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.