Paciente foge de clínica em BH sem pagar após colocar silicone e fazer lipo

Um mulher de 33 anos é suspeita de fugir de uma clínica médica após fazer uma lipoaspiração e colocar prótese mamária, no bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, a paciente saiu da unidade sem pagar e ainda usava acesso venoso.



O caso aconteceu nessa quarta-feira (26). A direção da clínica contou que após uma cirurgia bem-sucedida, a paciente voltou para o quarto acompanhada por uma enfermeira, por volta das 14h30. Às 15h30, o acompanhante dela chegou no quarto e dispensou a profissional que estava no local. Cerca de 30 minutos depois, a dupla foi para a praça de alimentação e, em seguida, foram embora da clínica, usando a identificação facial.



Ainda de acordo com a clínica, a dívida da paciente é relacionada à cirurgia, às próteses, internação, medicamentos e insumos usados no procedimento. A Polícia Civil informou que investiga o caso e que já ouviu a suspeita.