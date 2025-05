Paciente internado é flagrado furtando celular no Hospital João 23, em Belo Horizonte

Um homem internado no Hospital João 23, em Belo Horizonte, foi flagrado por câmeras de segurança saindo do quarto de um paciente com um celular. A vítima, que estava no hospital acompanhando o filho, percebeu a falta do aparelho ao acordar e acionou a polícia. O suspeito identificado apresentava comportamento nervoso e já tinha antecedentes criminais. O celular furtado foi encontrado escondido em uma lixeira na lavanderia do hospital. A Polícia Militar recomenda atenção redobrada com objetos pessoais nas unidades de saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!