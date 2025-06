Pacientes de clínica interditada na Grande BH se alimentavam da mesma comida dada aos porcos

Uma clínica em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi interditada pela Polícia Militar e pelo setor de zoonoses após denúncias de maus-tratos a animais. No local, as autoridades encontraram uma situação ainda mais grave: idosos e dependentes químicos viviam em condições desumanas, sem equipe médica, alvará ou alimentação adequada. “Eles comiam a mesma lavagem que era dada aos porcos”, revelou o secretário de Saúde, Rodrigo Gazeto. A prefeitura já iniciou o processo de fechamento definitivo da clínica, que funcionava irregularmente. Quatro pessoas foram hospitalizadas com desnutrição e desidratação. A Promotoria será acionada para garantir o encerramento total das atividades.



