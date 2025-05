Pacientes denunciam superlotação no Hospital do Ipsemg, em BH

Pacientes do Hospital do Ipsemg, no centro de Belo Horizonte, denunciam superlotação e demora no atendimento. Vídeos mostram pessoas em macas e cadeiras de rodas nos corredores. Uma das reclamações é que há apenas um banheiro para todos. Uma idosa de 78 anos aguarda avaliação neurológica desde terça-feira. O Instituto informou que a alta de casos de síndrome respiratória aguda sobrecarregou a unidade e que medidas estão sendo adotadas para reforçar o atendimento.



