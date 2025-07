Pacientes enfrentam longas esperas na UPA JK em Contagem (MG)

Pacientes que buscaram atendimento na UPA JK em Contagem, na Grande BH, relataram esperas de até 12 horas. A unidade enfrenta um fluxo elevado de pessoas e conta apenas com uma atendente no balcão. A demanda aumentou significativamente devido à procura por pacientes de outros municípios, atualmente representando 30% do total. Em média, a unidade atende entre 350 e 450 pessoas diariamente.



