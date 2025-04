Pacientes intoxicados após comer torta de padaria de BH aguardam exames para confirmar botulismo

Com o descarte de um possível envenenamento por “chumbinho”, as três pessoas que foram intoxicadas após comer uma torta em uma padaria de Belo Horizonte aguardam resultados de exames para confirmar ou descartar a contaminação por botulismo. A idosa de 78 anos, a sobrinha dela, de 23, e o namorado da jovem, de 24, estão internados em estado grave.



A idosa está hospitalizada em uma unidade de saúde particular da capital mineira. Já o casal está internado em Sete Lagoas, cidade a 78 km de Belo Horizonte. Eles devem ser transferidos nesta quinta-feira (24) para a capital. Os três pacientes estão entubados.



Segundo a nutricionista Denise Peres, entre os sintomas mais comuns da doença estão a falta de ar, mal estar, diarreia e paralisia cardiovascular. “A pessoa sente um mal estar muito grande, súbito, porque a bactéria e a toxina paralisa os músculos lisos”, detalhou.



“A fonte de contaminação pela clostridium botulinum, que é a bactéria que produz a toxina botulínica, é feita de alimentos contaminados e também de má higiene das mãos dos manipuladores. Então, a gente tem que ficar bem atento aos locais e observar se há higiene, se os produtos estão sendo armazenados de forma correta”, explicou.



Denise esclarece que os alimentos expostos estão sujeitos a contaminantes do ar e podem ser alvo de vírus e bactérias. “Se o alimento não for armazenado corretamente e estiver com um pouquinho de bactéria, a bactéria vai proliferar, vai crescer e produzir mais toxinas. Se o chão estiver sujo, se o local estiver sujo, também vai passar para o alimento. Isso são pontos de atenção que a gente deve ter”, contou.



A padaria, localizada no bairro Serrano, na região da Pampulha, foi interditada ontem pela Vigilância Sanitária. O local estava sem alvará sanitário e foram encontradas irregularidades no que se refere a questões de higiene e estrutura sanitária.



O padeiro responsável pela produção dos salgados se apresentou à Polícia e negou o uso de veneno. Em depoimento, ele relatou condições precárias de higiene no local e afirmou que trabalhava sem contrato. As investigações continuam e todas as linhas estão sendo apuradas, incluindo o depoimento de outros funcionários.



