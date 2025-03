Pai acusado de matar o próprio filho no interior de MG grava áudios confessando crime

A Polícia está à procura de um homem suspeito de matar seu próprio filho de 9 anos em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a 468 km de BH. O crime ocorreu na última sexta-feira (14), quando o suspeito e a criança desapareceram. O homem enviou mensagens para a família, confessando o assassinato, que ele afirmou ter sido uma vingança contra a mãe do menino. Em um dos áudios, é possível ouvir o pedido de ajuda da criança.



A Polícia Militar informou que continua as buscas pelo pai de Gabriel. Vinte homens do Pelotão de Itamarandiba e 10 militares do Tático Móvel de Capelinha participam da operação. A PM também conta com o apoio da população, solicitando informações que possam ajudar a localizar o suspeito. A Polícia Civil também está investigando o caso.



