Pai e filho comentam sobre envolvimento na morte de correta mineira

Três pessoas foram presas por envolvimento no crime

Balanço Geral MG|Do R7

O síndico suspeito de matar a corretora mineira Daiane Alves Souza, de 43 anos, disse estar arrependido. Cleber Rosa de Oliveira confessou ter matado a mulher no subsolo do condomínio, onde ficava o padrão de energia elétrica. A polícia confirmou que o crime ocorreu em um intervalo de apenas oito minutos. Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico, e o porteiro do prédio também foram presos por envolvimento na morte de Daiane. Durante entrevista, Douglas disse: ‘não tenho nada a ver com isso‘.

