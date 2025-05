Pais de alunos protestam contra mistura de turmas de diferentes idades em EMEI de BH

Pais da escola infantil municipal Castelo de Crato, em Belo Horizonte, estão insatisfeitos com a fusão de turmas envolvendo crianças de 4 e 5 anos. Eles temem que a qualidade do ensino seja prejudicada e já fizeram um abaixo-assinado contra a decisão da prefeitura. A mudança começou na última segunda-feira (5), e os pais relatam dificuldades enfrentadas pelos alunos, incluindo crianças atípicas que necessitam de acompanhamento especial. "Isso é um dos maiores temores de nós, pais, justamente por ser o último ano deles na educação infantil", expressou uma das mães. A Secretaria de Educação argumenta que a medida atende à demanda por vagas e promove uma rica interação pedagógica. Apesar disso, os pais consideram acionar o Ministério Público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!