Paralisação de funcionários terceirizados deixa milhares de estudantes sem aulas em BH

Cerca de 169 mil alunos das escolas integradas foram atingidos por causa da paralisação dos funcionários terceirizados da rede municipal, de Belo Horizonte. A categoria reivindica melhores salários e condições de trabalho. Cerca de 3.000 funcionários se reuniram na Praça Afonso Arinos, no Centro da capital mineira, para decidirem se aceitam ou não a contraproposta do empregador. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que mantém contrato de terceirização com a MGS e questões trabalhistas são de responsabilidade da empresa.