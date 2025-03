Parentes denunciam negligência médica em morte de adolescente após parto em Belo Horizonte

Familiares da adolescente de 16 anos que morreu após o parto na maternidade Sofia Feldman, no bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte, denunciam negligência médica no tratamento. Brenda Vitória Alves Rodrigues morreu no dia 22 de fevereiro. A Polícia Civil investiga o caso.



Brenda estava grávida de 33 semanas e morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória, durante uma internação para tratamento de uma infecção generalizada. Segundo a família, a mulher procurou atendimento no hospital três vezes com fortes dores, mas foi liberada sem passar por exames. O bebê nasceu em um parto de emergência e está internado.



Brenda chegou a ser transferida para a maternidade Odete Valadares, no bairro Prado, na região Oeste da capital mineira, mas não resistiu. Parentes e amigos da menina fizeram um protesto na porta da maternidade Sofia Feldman nesta quarta-feira (05).



"Ela não chegou nem a ver o rostinho do bebê. Mas, eu não sei se é coisa de Deus, o neném é a cara dela", declarou Priscila Alves, mãe de Brenda.



O hospital Sofia Feldman informou que a comissão de investigação de óbitos analisa rigorosamente o cuidado prestado à Brenda, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte. A maternidade disse lamentar o ocorrido e está à disposição da família para fornecer as informações e esclarecimentos necessários.