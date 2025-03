Passageira e piloto de moto por app ficam feridos em acidente com ônibus na Grande BH

Um piloto e uma passageira de moto por aplicativo ficaram feridos em um acidente em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motociclista não respeitou a parada obrigatória e bateu no transporte coletivo. Com o impacto do acidente, eles foram arremessados do veículo.



Segundo o condutor da motocicleta, a placa que indica a parada obrigatória estava coberta por galhos de uma árvore e a sinalização horizontal, na pista, estava apagada.



A passageira, que não tem costume de pegar transporte por moto, conta que não pretende mais recorrer a essa alternativa. “É muito perigoso”, afirma a mulher.