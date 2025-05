Passageira fica ferida em acidente entre moto por app e carro em Belo Horizonte

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma moto de transporte por aplicativo no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. O incidente ocorreu quando a motorista do carro avançou uma placa de parada obrigatória e atingu a motocicleta. A vítima era passageira da moto por app e foi levada ao hospital com fraturas e escoriações. A mãe da jovem lamentou o ocorrido e mencionou que ainda não teve contato com a motorista do carro, mas planeja tomar providências legais. Moradores do bairro já solicitaram à BHTrans a instalação de um semáforo no local para reforçar a segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!