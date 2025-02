Passageiros criticam tempo de espera do Metrô de BH

Esta segunda-feira (27) foi o primeiro dia útil de funcionamento do metrô BH com as novas mudanças nos horários da linha devido as obras previstas. Além do tempo das viagens, que será dobrado, também será necessário fazer baldeação. Os usuários do serviço de transporte reclamam da demora e da lotação dos trens. A nova etapa das obras vai até o dia 2 de fevereiro.