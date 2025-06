Passarela enferrujada ameaça segurança de pedestres em Belo Horizonte

Uma passarela localizada na avenida Cristiano Machado, na região Nordeste de Belo Horizonte, está em estado crítico, apresentando um risco significativo para os pedestres que a utilizam, especialmente estudantes das escolas próximas. A estrutura apresenta buracos na tela de proteção, falta de corrimões e ferrugem evidente. Devido ao intenso tráfego na avenida, muitos dependem dessa passagem para atravessar com segurança. A prefeitura de Belo Horizonte afirmou que realizará uma vistoria no local e providenciará os reparos necessários para prevenir acidentes.



