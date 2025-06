Passarelas de travessia ameaçam segurança de pedestres nas principais vias de BH

As passarelas para pedestres em algumas avenidas de BH têm estruturas comprometidas. 15 anos após a inauguração, uma passarela sobre a Avenida Cristiano Machado apresenta ferrugem avançada, falta de guarda-corpos e concreto esfarelando. Outra passarela, no Anel Rodoviário, ainda mantém uma reconstrução provisória feita há mais de dez anos, com rampas íngremes, corrimãos ausentes e placas soltas, colocando cadeirantes e crianças em risco.



