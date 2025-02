Pastor investigado por morte de adolescente em MG pode responder por feminicídio

O autor confesso do assassinato de uma adolescente de 13 anos em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, pode responder por feminicídio. A informação foi destacada pelas delegadas Ingrid Estavam e Alessandra Wilke, responsáveis pela investigação, na tarde desta quarta-feira (12).



Apesar do inquérito ainda não ter sido concluído, Pachola foi autuado por homicídio e ocultação de cadáver . “Com toda experiência que temos, sem dúvida, se enquadra como feminicídio”, destaca Ingrid, que já foi chefe do núcleo de feminicídio da Polícia Civil em Minas Gerais.



João das Graças Pachola teria fechado a igreja onde era pastor e estaria enfrentando dependência química no último ano. As informações podem ajudar a construir um perfil do autor.



Segundo as delegadas, o suspeito afirma que a motivação do crime foi um tapa que a adolescente atingiu no rosto dele. Ainda de acordo com o depoimento, ele teria ficado nervoso e a enforcou. “Por ora, a gente acredita que ele agiu sozinho. Sobre a causa da morte, não tem como falar. Ele fala que não houve qualquer tipo de violência sexual contra ela”, detalha Ingrid.



De acordo com o boletim de ocorrência, Pachola foi identificado depois que testemunhas contaram à polícia que Stefanye foi vista entrando em um carro cinza. A adolescente teria tentado fugir, pulando do veículo. Um chinelo ficou no local. O veículo estava com a traseira danificada, após um acidente.



A Polícia Civil fez buscas em endereços ligados ao suspeito, para tentar localizar a menina. Após uma denúncia anônima, ele foi encontrado escondido na casa da mãe. Segundo a esposa do homem, ele desapareceu no domingo (09), dia em que a menina foi vista pela última vez. “Ele afirmou que a teria assassinado e que nos levaria até o local onde ela estava. Na região, a gente localizou o carro, dentro e fora do carro foram realizadas perícias. As perícias identificaram sangue na porta do veículo”, explicou a delegada. O corpo da adolescente foi encontrado na divisa entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na Grande BH.



Relembre o caso



Stefanye foi vista pela última vez no domingo (09), quando saiu de casa para encontrar uma amiga, mas não chegou ao destino. Segundo a família, a distância entre as residências é de três quarteirões.



A amiga contou que havia combinado de se encontrar com Sthefany, mas que ela não apareceu. Os pais colocaram cartazes, pelo bairro, pedindo informações. Uma delas dizia que alguém teria visto a adolescente sendo colocada em um carro prata.



Welton Ferreira, pai de Stefanye, esteve em delegacias, hospitais, UPAs e necrotérios, mas não encontrou a menina. Segundo ele, ela é uma menina tranquila e não teve desentendimentos com a família.