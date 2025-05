PBH amplia campanha contra a gripe e Estação Central do metrô ganha ponto de vacinação

A campanha de vacinação contra a gripe em Belo Horizonte atingiu apenas 30% da meta estipulada. Com 304 mil doses aplicadas até o momento, a Prefeitura busca aumentar essa cobertura disponibilizando a vacinação na Estação Central do metrô. A iniciativa visa facilitar o acesso a vacina, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza, e está disponível para todos a partir de 6 meses de idade.



