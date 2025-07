Pé de tomate cresce em buraco de obra inacabada da Copasa no Barreiro, em BH

Uma obra da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) inacabada há sete meses virou alvo de críticas na região do Barreiro, em Belo Horizonte. No local, um pé de tomate nasceu em meio ao asfalto quebrado, na avenida Olinto Meireles, via de intenso fluxo de ônibus, motos e carros. Segundo moradores, a Copasa abriu o buraco para manutenção da rede de esgoto, mas não concluiu o serviço. A própria companhia instalou uma placa de aviso, mas nunca retornou para finalizar o trabalho.



