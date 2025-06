Perícia investiga se corpo encontrado em condomínio é do caseiro desaparecido em MG

Após 15 dias de buscas, o corpo do caseiro Agostinho de Assis, de 66 anos, foi encontrado em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O cadáver foi encontrado enterrado em uma cova rasa, no quintal de uma casa em construção dentro do condomínio onde ele trabalhava. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que ainda não foi encontrado pela Polícia. A família de Agostinho enfrenta dificuldades para liberar o corpo, que está no IML, devido à falta de documentação. O caso é investigado pela polícia, que não descarta nenhuma linha de investigação.



