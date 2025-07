Perigo no ar: pipas causam 400 mil cortes de energia em Minas só este ano

Soltar pipa é uma das brincadeiras mais tradicionais do período de férias escolares. Mas, se feita em locais inadequados, pode trazer sérios riscos à segurança e ao fornecimento de energia elétrica. Só em 2024, cerca de 400 mil famílias mineiras ficaram sem luz por causa de pipas enroscadas nos fios, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior. O prejuízo também é financeiro: a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) estima que já gastou R$ 6 milhões com manutenção e reposição de materiais danificados pelas linhas, muitas vezes com cerol ou linha chilena, proibidas por lei.



