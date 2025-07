Perseguição policial termina em acidente e carro bate em poste em avenida de BH

Uma perseguição policial terminou em um grave acidente na madrugada desta terça-feira (1), na Avenida Cristiano Machado, no bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte. O carro em fuga bateu contra um poste e o impacto foi tão forte que o motor do veículo foi arremessado a três metros de distância. No veículo estavam Brian Rafael, de 24 anos, Maicon Ritele, de 25, e Manuela Rodrigues, de 23. Todos foram socorridos e levados ao Hospital João 23. A polícia encontrou no carro uma arma de calibre 9 mm, pinos de cocaína e buchas de maconha. O motorista usava tornozeleira eletrônica e já tinha passagens por homicídio e tráfico. O trio será autuado por tráfico, porte ilegal de arma e direção perigosa.



