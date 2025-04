Pesquisa aponta que oito a cada dez pessoas sentem medo de assalto quando veem motos se aproximando

Uma pesquisa do Datafolha, realizada entre os dias 1 e 3 de abril deste ano, com mais de 3.000 pessoas entrevistadas, em 176 cidades do país, mostra o sentimento de insegurança em relação a roubos utilizando motocicletas. Oito em cada dez pessoas relatam sentir medo de assalto quando veem motos se aproximando. O mesmo estudo revela ainda que o medo é maior entre as mulheres (66%) em relação aos homens (44%), idosos (63%) e entre quem ganha até dois salários mínimos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!