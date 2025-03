Pesquisa aponta que um terço das brasileiras foram vítimas de violência no último ano

Mais de 21 milhões de mulheres relataram ter sofrido algum tipo de violência nos últimos doze meses no Brasil. Parcela representa três em cada 10 brasileiras. O levantamento foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número cresceu quase 9% em relação à última pesquisa e registra maior índice desde o início da série histórica, em 2017.



Em 40% dos casos, os agressores são cônjuges, companheiros ou namorados. Ex-parceiros aparecem logo em seguida, com 27% das ocorrências. Em Minas Gerais, somente em 2024, foram registrados 159 casos consumados, com 161 vítimas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, foram 33 mortes, e na capital mineira, 13. Já as tentativas de feminicídio chegaram a 244 em todo o estado.