Pesquisa aponta que uma pessoa morre a cada 15 minutos em acidentes de trânsito no páis

No Hospital da Baleia, referência em ortopedia em Minas Gerais, um terço das cirurgias ortopédicas é resultado de acidentes de trânsito. O hospital realiza anualmente 5.600 operações relacionadas a colisões e atropelamentos. Dados do IBGE indicam que no Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos em acidentes viários, revelando a urgência de iniciativas de segurança e educação no trânsito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!