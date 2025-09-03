Pesquisa revela qual é o emoji mais usados por brasileiros nas redes sociais

Uma pesquisa de uma plataforma digital mostrou que o emoji mais usado no Brasil é a carinha de cansaço. O resultado surpreendeu, mas reflete o sentimento de muitos brasileiros que lidam diariamente com correria, excesso de tarefas e pouco descanso.



Em entrevista, a psicóloga Juliana Pereira explicou que a rotina acelerada e o excesso de estímulos digitais contribuem para o esgotamento físico e mental. Entre os jovens de 25 a 34 anos, o uso é ainda mais comum. Outros emojis populares são o de continência, o coração e o do beijo.



