Pessoas que ajudaram no resgate de ilhados em BH dão detalhes de como foi o salvamento

Em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte, funcionários e pacientes de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que ajudaram no resgate de pessoas ilhadas, contam detalhes de como foi o salvamento. Motoristas e passageiros ficaram no meio do alagamento, após a forte chuva que inundou avenidas da região. Os heróis utilizaram mangueiras de combate a incêndio da unidade de saúde para o resgate.