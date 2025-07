PF apreende carros de luxo durante operação contra fraudes milionárias em Minas

A Polícia Federal deflagrou a Operação Route 156 para investigar um esquema criminoso envolvendo fraudes milionárias em licitações e desvio de recursos destinados à manutenção da BR-156, no estado do Amapá.



Em Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte, a ação apreendeu veículos de luxo, jóias e obras de arte valiosas. O prejuízo estimado é de mais de R$60 milhões.



Servidores do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) são suspeitos de montar licitações fraudulentas com empresas de fachada. A justiça determinou o bloqueio de bens e o afastamento de dois funcionários. Armas de grosso calibre também foram apreendidas na cidade de Macapá (AP).



