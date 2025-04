Pista escorregadia causa acidentes e carro capota na MG-010 em Vespasiano (MG)

Durante a manhã desta sexta-feira (25), um trecho da MG-010, em Vespasiano, na Grande BH, foi palco de dois acidentes. Um veículo capotou após seu motorista perder o controle devido ao óleo na pista. O segundo acidente envolveu três veículos e também pode ter sido causado pela via escorregadia. Em ambas as ocorrências não houve feridos. A Polícia Militar Rodoviária verificou desgaste nos pneus dos carros e orientou motoristas a redobrarem a atenção em dias de chuva, reduzindo a velocidade e observando as condições dos pneus.



