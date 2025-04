PM acusado de matar homem durante abordagem é julgado em Contagem (MG)

Começou nesta quinta-feira (03), em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, o julgamento do sargento da Polícia Militar Rodrigo Figueiredo, acusado de matar Marcos, de 29 anos, durante uma abordagem na Vila Barraginha, em julho de 2022.



Na época, a PM informou que a vítima teria resistido à abordagem e tentado tomar a arma do policial, que reagiu e atirou três vezes. A ação ocorreu após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Segundo a polícia, moradores apontaram Marcos como suspeito e dois policiais o reconheceram como traficante da área.



Familiares, no entanto, contestam a versão oficial e afirmam que Marcos estava em um bar e teria levantado as mãos antes de ser baleado. Casado e pai de duas filhas, hoje com 12 e 14 anos, Marcos é tratado por sua esposa como vítima de homicídio.