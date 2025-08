PM faz cerco com helicóptero para prender suspeitos de roubar carga de salgadinhos

A Polícia Militar realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (06) para prender dois suspeitos de roubarem um caminhão carregado com salgadinhos industrializados. O veículo foi abandonado às margens da BR-262, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os criminosos fugiram para uma mata próxima e estão sendo procurados com apoio de helicóptero, cães farejadores e dezenas de viaturas. Moradores da região ficaram assustados com a movimentação intensa da polícia. Até o momento, ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!