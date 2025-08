PM monta esquema de segurança para partida entre Atlético-MG e Flamengo em BH

A Polícia Militar de Minas Gerais intensificará a segurança para o jogo entre Atlético-MG e Flamengo pela Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira (06) na Arena MRV, em Belo Horizonte. Após episódios de violência em confrontos entre as equipes no ano passado, o policiamento vai contar com uso de drones e reforço nos principais pontos de concentração de torcedores. O esquema inclui também acompanhamento das redes sociais para prevenir conflitos previamente organizados.



