PM prende homem com 25 quilos de haxixe na região nordeste de BH

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante com cerca de 25 quilos de haxixe escondidos dentro de casa, no bairro Santa Cruz, região nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a droga veio da Bolívia e está avaliada em R$ 250 mil. Essa foi a maior apreensão deste tipo de entorpecente na capital mineira. Veja a reportagem completa no vídeo acima.