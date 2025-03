Polícia busca imagens para entender dinâmica de tiroteio durante Carnaval em Rio Pomba (MG)

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga os disparos de arma de fogo que mataram uma jovem e deixaram outras 14 pessoas feridas durante um bloco de carnaval na cidade de Rio Pomba, a 243 km de Belo Horizonte. Segundo o delegado Bruno Salles, responsável pelo caso, ainda não é possível determinar a motivação dos tiros e as circunstâncias exatas do ocorrido. A polícia está em busca de mais imagens do local para esclarecer melhor a dinâmica do crime.



Dois homens foram presos e um deles foi identificado como Jalie Fernando Araújo Faria, que estava cumprindo pena em liberdade. De acordo com o delegado, os depoimentos das vítimas foram coletados ainda no hospital e nas residências, e muitos deles foram semelhantes.



"Todas as vítimas estavam distraídas nas festividades, não perceberam nada no momento dos disparos. Elas só perceberam que haviam sido atingidas ao tentar entender o que estava acontecendo. Nenhuma delas tem qualquer relação com os autores, como brigas ou desentendimentos", explicou o delegado. O caso segue em investigação pela polícia.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.