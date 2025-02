Polícia Civil conclui investigação sobre acidente que matou 39 pessoas em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais apresentou, nesta quarta-feira (26), o resultado das investigações do acidente que matou 39 pessoas, na BR-116, em Teófilo Otoni, a 450 km de Belo Horizonte, no dia 21 de dezembro.



A Polícia indiciou o motorista do caminhão e o dono da empresa para qual ele trabalhava. O caminhoneiro responderá homicídios na forma de dolo eventual, por crime de trânsito, pois deixou o local sem prestar socorro, e também por lesão corporal leve e grave.



Já o dono da empresa vai responder por homicídios e por falsidade ideológica. Segundo a Polícia Civil, ele falsificou o peso da carga que era transportada. Durante a coletiva, o delegado responsável pelo caso, Amaury Albuquerque, esclareceu também qual teria sido a dinâmica do crime. Veja o que ele disse no vídeo acima.