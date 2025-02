Polícia Civil detalha prisão de motorista suspeito de causar acidente que matou 39 em MG

Foi preso nesta terça-feira (21) o caminhoneiro suspeito de causar o acidente entre carreta e ônibus que matou 39 pessoas, na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Em coletiva, a Polícia Civil detalhou a prisão do suspeito e reforçou a informação de que o homem estaria sob efeito de drogas e álcool e trafegava com carreta acima do peso e velocidade permitidos.