Polícia Civil prende madrasta de criança que levou cocaína por engano à escola em Minas

A Polícia Civil prendeu a madrasta da criança que levou cocaína para a escola , pensando que era bala de coco, na cidade de Itamonte, a cerca de 430 km de Belo Horizonte. As investigações chegaram até ela após denúncias apontarem que o pai da menina, de quatro anos, estaria na casa da namorada na cidade de Itanhandu, na mesma região. Para os investigadores, a mulher disse que não teve mais contato com o suspeito após o ocorrido. Apesar do mandado de busca e apreensão para recolher o celular, a madrasta resistiu, tentou fugir e destruiu o aparelho.