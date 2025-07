Polícia conclui inquérito sobre bebê encontrado morto em saco de lixo em BH e mãe é presa

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso do bebê encontrado morto dentro de um saco de lixo no bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte. A mãe da criança, identificada após denúncia anônima, foi indiciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A mulher, que já é mãe de um menino de 7 anos, alegou ter escondido a gravidez da família e relatou ouvir vozes e sentir presenças durante a gestação. Um exame psiquiátrico apontou transtorno de personalidade esquizóide e semi-imputabilidade, o que pode reduzir a pena e permitir cumprimento em regime diferenciado. A criança foi descartada em uma sacola por ela mesma e recolhida por um catador de recicláveis, que não sabia do conteúdo. O homem, que também era investigado, foi inocentado após conclusão do inquérito. O corpo foi encontrado por um gari no dia seguinte ao crime. A mulher está internada voluntariamente e poderá cumprir pena em prisão domiciliar.



