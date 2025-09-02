Polícia conclui inquérito sobre morte de jovem durante festa em shopping de BH

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de um jovem de 20 anos após uma briga em um shopping na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu durante uma festa em que rivais teriam discutido por causa de facções criminosas e ciúmes envolvendo uma jovem.



Imagens gravadas mostram o rapaz de cabelo vermelho agredindo a vítima já caída no chão. A vítima foi socorrida, mas não resistiu e morreu dias depois. Um segundo homem, de 27 anos, também foi atacado, mas conseguiu escapar.



Os dois autores foram identificados e presos em Vespasiano, na Grande BH. O principal suspeito, além de ser investigado por homicídio e tentativa de homicídio, tem extensa ficha criminal, incluindo registros por tráfico de drogas, roubos, porte de armas e violência doméstica. Ele também administrava uma página em rede social onde ostentava armas, drogas e veículos clonados.



