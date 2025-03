Polícia conclui que suspeito de matar biomédica em MG tentou fugir após feminicídio

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava o feminicídio contra uma biomédica em Ibirité , na região Metropolitana de Belo Horizonte. Miquéias Nunes de Oliveira foi morta no dia 10 de março pelo ex-companheiro. Com a finalização, René Teixeira vai responder por feminicídio e posse ilegal de arma de uso restrito.



O delegado responsável pelo caso, Welington Faria, contou que o autor tentou fugir da clínica antes de tentar se matar, o que difere da versão contada por ele no dia.



“A primeira alegação que o investigado deu, ainda no local, na data do crime, é que logo após matar a vítima, ele atentou contra a própria vida. Essa versão caiu por terra, tendo em vista que nós obtivemos depoimentos e imagens que mostram que, após ceifar a vida da vítima, ele tenta evadir do local levando a arma do crime. Isso só não foi possível graças à ação de uma das testemunhas, uma funcionária da clínica, que quando fugiu do local em busca de socorro, tomou cuidado de fechar o portão do estabelecimento”, detalhou o delegado.



Segundo as investigações, quando Teixeira percebe que não conseguiria fugir da clínica, ele se deita ao lado da vítima e tenta se matar com o mesmo canivete. O crime foi planejado. Ainda conforme o inquérito, o autor planejava matar a biomédica usando arma de fogo.



“Nós entendemos que ele foi à clínica com o intuito de matar a vítima, ainda mais com o histórico do casal e a personalidade possessiva do autor”, afirmou o delegado.



De acordo com os laudos periciais, Miquéias foi atingida com nove golpes de canivete na região do tórax. René ainda está hospitalizado, sob escolta policial. A prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva.



Relembre o caso



René Teixeira, de 42 anos, e Miquéias Nunes de Oliveira foram casados por quatro anos. Miquéias havia terminado o relacionamento há alguns meses e René queria reatar a relação.



René foi até a clínica de Miquéias, na Grande BH, e matou a biomédica enquanto ela atendia uma cliente. Segundo a testemunha, ele estava transtornado. Ainda segundo testemunhas, René tentou tirar a própria vida depois do crime.



Quando os policiais entraram no local, a mulher já estava morta e o homem estava ferido, mas consciente. Ele confessou que tinha atacado a ex-companheira e ainda disse que a intenção era ter levado a mulher para o apartamento deles, onde ele usaria uma arma de fogo para matá-la.