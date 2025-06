Polícia confirma homicídio seguido de suicídio em caso de família encontrada morta em BH

A Polícia Civil de Belo Horizonte concluiu a investigação sobre as mortes de Cristina Antonini, Daniela Antonini e sua filha, encontradas em um apartamento no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. A delegada Iara França apontou que Daniela, enfrentando depressão e transtorno bipolar, cometeu homicídio seguido de suicídio. O agravamento de sua saúde mental, combinado com dificuldades financeiras e a pressão de cuidar de sua filha com necessidades especiais, foram fatores determinantes. Daniela deixou cartas expressando seus sentimentos. O caso foi arquivado devido ao suicídio da autora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!