Polícia confirma morte de mais um idoso possível vítima de maus-tratos em casa de repouso em MG

Uma casa de repouso no bairro Eldorado, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi interditada após a morte de três idosos em menos de 15 dias. A polícia investiga relatos de maus-tratos e um empréstimo bancário feito na conta de um dos idosos sem autorização da família. O local já havia sido interditado antes, mas foi reaberto ilegalmente. O proprietário foi preso, acusado de reter cartões bancários e maltratar os idosos. As investigações continuam.



