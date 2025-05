Polícia descobre esquema de drogas e prende dois suspeitos após abordagem de trânsito em BH

Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas, nesta sexta-feira (23), no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte. A dupla foi flagrada com drogas enquanto trafegavam em uma motocicleta pela contramão da via. Os suspeitos tentaram subornar os policiais com dez quilos de maconha. Durante a abordagem, os homens revelaram a Polícia Militar um endereço em Betim, na região metropolitana, onde havia mais entorpecentes. No imóvel, foram encontrados aproximadamente 34 quilos de maconha em barras e pequenas porções, ⁠material para preparo e distribuição da droga e ⁠telefones celulares.



