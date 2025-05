Polícia detalha prisão de cinco suspeitos de sequestrar fazendeiro no interior de Minas

Cinco pessoas foram presas por envolvimento no sequestro de um fazendeiro em Carangola, a cerca de 320 km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, em novembro passado. Os suspeitos enganaram a vítima se passando por interessados em alugar um espaço para eventos, a sequestraram e a levaram para um cativeiro em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante o sequestro, os suspeitos tentaram extorquir dinheiro e obter objetos valiosos. O fazendeiro foi mantido em cativeiro por mais de 24 horas até ser libertado. A investigação ainda busca identificar outros envolvidos e apurar possíveis crimes cometidos pela quadrilha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!