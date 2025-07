Polícia detalha últimos passos de pintor antes de desaparecimento em Pará de Minas (MG)

O pintor automotivo Reginaldo Raimundo Ferreira, de 53 anos e morador de Pará de Minas (MG), está desaparecido desde o dia 29 de junho. Sua bicicleta foi encontrada abandonada em uma praça. A casa dele estava intacta quando familiares e colegas foram procurá-lo após sua ausência no trabalho. O patrão notou a falta na segunda-feira e tentou contatá-lo sem sucesso. A polícia investiga as últimas imagens dele e busca informações sobre um possível novo relacionamento que pode estar relacionado ao caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!