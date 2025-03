Polícia é acionada após adolescente estourar rojão em escola de Belo Horizonte

Um adolescente de 16 anos explodiu um rojão na Escola Estadual Augusto de Lima, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido e não houve danos ao patrimônio da escola. Após a explosão, a Polícia Militar foi acionada.



Dois estudantes, ambos de 16 anos, foram levados para a Delegacia de Menores, acompanhados dos responsáveis. Na mochila de um deles, foram encontrados um canivete, um soco inglês, um isqueiro e um garfo em forma de tridente. O adolescente informou que havia comprado o artefato no centro de Belo Horizonte. O outro estudante não tinha objetos proibidos.



A Secretaria de Estado de Educação afirmou que a direção da escola tomou as medidas necessárias, acionando imediatamente os responsáveis pelos estudantes e a Polícia Militar. As aulas seguem normalmente.